Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Am Montag, den 19.10.2026, gegen 14:07 Uhr, kam es auf der B 260, zwischen Bad Ems und Fachbach, in Höhe der Kläranlage, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Taxifahrer.

Der Taxifahrer war in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs und überholte einen vor ihm fahrenden PKW und LKW. Während des Überhohlvorgangs kam ihm ein PKW aus Fahrtrichtung Koblenz entgegen, welcher stark abbremsen musste um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei Bad Ems bittet Zeugen, welche den Überhohlvorgang beobachtet haben, insbesondere die Fahrer der erwähnten PKW´s und des LKW, sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Bad Ems

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