Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Das Fahrzeug konnte daraufhin innerhalb der Ortslage Langenhahn einer Kontrolle unterzogen werden. Im Zuge der Kontrolle des 82 jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Hachenburg konnten zunächst keinerlei Anzeichen auf eine bestehende Fahruntüchtigkeit gewonnen werden, weshalb die Weiterfahrt zunächst nach einem verkehrserzieherischem Gespräch gestattet wurde.

Im Zuge des Hinterherfahrens konnten durch die eingesetzten Beamten dann jedoch starke, vermutlich altersbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer erneut mehrfach stark durch den Gegenverkehr und bog in Ailertchen entgegengesetzt der Fahrtrichtung ab.

Die Weiterfahrt wurde anschließend endgültig beendet und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei Westerburg bitten nun etwaige Zeugen, welche durch den silbernen Audi gefährdet wurden, sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

02663/98050

piwesterburg.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell