Hellenhahn-Schellenberg
Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Montag, den 16.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:05 Uhr und 11:20 Uhr auf der B255 zwischen Hellenhahn und Rehe zu einer Straßenverkehrsgefährdung infolge einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt.


Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein schwarzer Opel Kombi die Strecke und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Hierdurch wurden entgegenkommende Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet.
Die Polizei bittet insbesondere mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten oder zum Fahrzeug machen können, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
PHK Roth
Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren