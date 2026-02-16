Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Am Montag, den 16.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:05 Uhr und 11:20 Uhr auf der B255 zwischen Hellenhahn und Rehe zu einer Straßenverkehrsgefährdung infolge einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein schwarzer Opel Kombi die Strecke und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr. Hierdurch wurden entgegenkommende Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet.

Die Polizei bittet insbesondere mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten oder zum Fahrzeug machen können, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

PHK Roth

Telefon: 02663-98050





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell