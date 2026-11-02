Straßenverkehrsgefährdung durch gewagtes Überholmanöver

260 zwischen Friedrichsegen und Fachbach in Fahrtrichtung Bad Ems. Auf diesem Teilstück wurde der Pkw-Fahrer, sowie der hinter ihm fahrende Pkw von einem dunkel-farbenen Pkw VW Multivan aus dem Zulassungsbezirk Unterallgäu überholt. Ein entgegenkommender Pkw, sowie die beiden überholten Pkw mussten stark abbremsen, um eine drohende Kollision zwischen dem Überholer und dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden.



Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen des entgegenkommenden Pkw, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Ems in

Verbindung zu setzen: 02603-9700 oder pibadems.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

PHK Neuburger

Telefon: 02603-9700





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