Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrradfahrer ***Zeugen gesucht***

Am 03.06.2025, gegen 15:43 Uhr, kam es in Rennerod auf der B 54 zu einer Verkehrsgefährdung durch einen alkoholisierten Fahrradfahrer.

Zunächst wurde der Fahrradfahrer auf Grund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet. Im Verlauf der anschließenden Fahndung konnte der Radfahrer in Rennerod einer Kontrolle unterzogen werden. Laut den anwesenden Zeugen wurde durch die Fahrweise von dem Beschuldigten mehrere, hauptsächlich entgegenkommende Fahrzeuge zum Teil gefährdet. In dem Zusammenhang werden noch Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht, die sich bei der Polizei Westerburg unter der 02663/98050 melden.



