Straßensperrung

Am heutigen 03.07.2026 erfolgte durch die Straßenmeisterei Montabaur die Sperrung der K103 zwischen Ruppach-Goldhausen und Boden (L300).

Hintergrund ist ein umgestürzter Baum, welcher die Fahrbahn blockiert.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum kommenden Montag, 06.07.2026 Aufrecht erhalten werden.

Das Teilstück kann über die B255 (Montabaur-Boden, sowie die K101 (Ruppach-Goldhausen-Dahlen-Meudt)umfahren werden.



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