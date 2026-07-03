Hintergrund ist ein umgestürzter Baum, welcher die Fahrbahn blockiert.
Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum kommenden Montag, 06.07.2026 Aufrecht erhalten werden.
Das Teilstück kann über die B255 (Montabaur-Boden, sowie die K101 (Ruppach-Goldhausen-Dahlen-Meudt)umfahren werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
Brandscheidt, PHK'in
Telefon: 02602-9226-0
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Straßensperrung
Hintergrund ist ein umgestürzter Baum, welcher die Fahrbahn blockiert.