Stein-Neukirch - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr bei schneeglatter Fahrbahn die Saalstraße mit nicht angepasster Geschwindigkeit und konnte an der Einmündung zur Neukircher Straße daher nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten Pkw kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch den Unfall wurden vier Personen leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren neben der Polizei drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die K34 war während der Verkehrsunfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.



