St. Goarshausen - Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

St. Goarshausen (ots) - In der Nacht vom Freitag, dem 19.12.25 auf Samstag, dem 20.12.25 wurde ein auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde Loreley in St. Goarshausen abgestellter PKW vorsätzlich beschädigt.

St.Goarshausen (ots) -



In der Nacht vom Freitag, dem 19.12.25 auf Samstag, dem 20.12.25 wurde ein auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde Loreley in St. Goarshausen abgestellter PKW vorsätzlich beschädigt.



Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann wird gebeten sich bei der Polizei St. Goarshausen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizei St. Goarshausen

Gerald Eberth, PHK

Telefon: 06771 93270





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell