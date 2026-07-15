Durch einen lauten Knall wurden Anwohner hierauf aufmerksam und verständigten die Polizei. Laut Zeugen seien vom Tatort zwei bis drei Personen zu Fuß in Richtung Gartenweg / Ortsmitte geflüchtet.
Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung verlief negativ, die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems erbeten.
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Sprengung eines Zigarettenautomats