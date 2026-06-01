Da der Pkw zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, wird der mögliche Geschädigte gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden, Tel. 02662-95580.
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Spiegelunfall - Geschädigter gesucht
Da der Pkw zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, wird der mögliche Geschädigte gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden, Tel. 02662-95580.