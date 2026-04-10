Die Freiwillige Feuerwehr sei bereits verständigt und und würde unmittelbar mit den Löscharbeiten beginnen.
Bei Eintreffen der Streife fand der gemeldete Sachverhalt so statt.
Um im Rahmen weiterer Ermittlungen Hinweise über die Brandursache zu erlangen, wäre es wichtig wenn sich Zeugen melden, die Hinweise geben können, insbesondere auch bei Durchsicht privater Überwachungskameras am Haus.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662- 95580
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Sofortmeldung der Polizei Hachenburg vom 10.04.2026