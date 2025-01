Singhofen - Verkehrsunfall mit umgekipptem LKW

Dieser wurde in Fahrtrichtung Nassau verlassen. Auf der dortigen Geraden scherte dann der hintere der LKW zum Überholen beider vor ihm fahrenden Fahrzeuge aus. Der vordere LKW setzte ebenfalls zum Überholen an und übersah dabei den ihn bereits Überholenden. Hier kam es zu einem leichten Kontakt zwischen den beiden LKW. Der bereits überholende LKW versuchte noch nach links auszuweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Er kippte um und kam in dem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.



Der verunfallte LKW verlor ca. 400 Liter Diesel.



Die B260 wurde bis zur Bergung des LKW voll gesperrt. Die Bergung dauert an.



