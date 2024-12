Siershahn/Ellenhausen - Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 17.12.2024 um 22:15 Uhr wurde ein 38-jähriger PKW-Fahrer in Siershahn einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem Fahrzeugführer konnten Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein Drogentest konnte nicht durchgeführt werden, der Fahrer räumte jedoch den zeitnahen Konsum von Amphetamin ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurde der Führerschein zwecks Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

Noch in derselben Nacht wurden bei einem 43-jährigen PKW-Fahrer in Ellenhausen ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht und wies den Konsum von Marihuana nach. Dem Betroffenen wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

PK Hanak



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell