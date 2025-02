Serie von Fahrzeugaufbrüchen - Zeugenaufruf

In der Nacht vom 25.02.2025 auf den 26.02.2025 kam es in den Ortslagen Ransbach-Baumbach und Höhr-Grenzhausen zu mehreren Aufbrüchen von Transportern.





In allen Fällen wurden durch den/die Täter zielgerichtet die Fahrzeuge durch Aufstechen des Schlosses oder Einschlagen einer Scheibe geöffnet.

Aus den Fahrzeugen wurden jeweils hochwertige Werkzeuge entwendet.



Bei den angegangenen Transportern handelt es sich um Firmenfahrzeuge, die auch offensichtlich als solche erkennbar waren.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-9402-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell