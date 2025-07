Seniorin fällt auf Schockanruf herein - Betrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Unbekannte gaben sich am Telefon als Angehörige und Polizisten aus und behaupteten, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Haft zu verhindern, solle sie eine hohe Kaution zahlen.

Die Seniorin übergab daraufhin einem angeblichen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Geldbetrages an ihrer Haustür. Erst später fiel der Betrug auf.



Die Polizei Diez warnt in diesem Zusammenhang, im Falle solcher Anrufe stets skeptisch zu bleiben. Die Polizei oder Staatsanwaltschaft würde Sie niemals zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen auffordern. Der Anruf sollte umgehend beendet und die örtlich zuständige Polizei verständigt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Hannappel, POK´in



Tel: 06432/601-0

E-Mail: pidiezwache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell