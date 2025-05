Selters/Wirges - PKW Fahrer unter Kokaineinfluss, Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Selters / Wirges (ots) - Im Rahmen von Verkehrskontrollen am 04.05.2025 wurden folgende Sachverhalte bekannt: In Wirges wurde gegen 09:10 Uhr ein 35 jähriger Rollerfahrer kontrolliert.

Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.



Gegen 10:30 Uhr wurde in der Bleichgasse in Selters ein 35-jähriger Fahrzeugführer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann ist der Polizei als Konsument harter Drogen bekannt und auch an diesem Tag stand der Betroffene unter Drogeneinfluss. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

Gerald Eberth, PHK



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell