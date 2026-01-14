Selters - Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bei der anschließenden Flucht von der Unfallstelle fuhr der Beschuldigte noch in einen Zaun. Er stellte sein stark beschädigtes Fahrzeug unweit der Unfallstelle auf einem Parkplatz ab und flüchtete weiter zu Fuß. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Beschuldigte identifiziert werden. Er stand merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird neben Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein weiteres Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Auf der Dienststelle leistete der Beschuldigte noch Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.



