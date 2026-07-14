Seck - Vermisstensuche nach einem 89-jährigen





Mithilfe von Feuerwehrleuten, Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber werden aktuell umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Seck und Umgebung durchgeführt.



Der Vermisste ist ca. 175 cm groß, trägt eine Brille und hat kurzes weißes Haar. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem gelb-gestreiftem Hemd.



Zeugenhinweise werden an unten aufgeführte Polizeidienststelle erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg

POK'in Rausch

Telefon: 02663-98050





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