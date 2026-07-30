Schwerer Verkehrsunfall zwischen Winkelbach und Höchstenbach



Hierbei befuhren ein Traktor, hinter diesem noch zwei weitere PKW sowie als letztes ein Motorradfahrer die Straße von Wahlrod in Fahrtrichtung Winkelbach. Beim Abbiegevorgang des Traktors nach links in Richtung Winkelbach geriet der Motorradfahrer, welcher sich zu diesem Zeitpunkt in einem Überholvorgang der gesamten Fahrzeugschlange mit sehr hoher Geschwindigkeit befand, an den linken Vorderreifen das Landwirtschaftlichen Gefährts.

Der Motorradfahrer wurde hierbei mehrere Meter durch die Luft und dann auf die Fahrbahn geschleudert, schwer verletzt und im Weiteren mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Der Traktorfahrer erlitt einen Schock.



Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeug erheblich beschädigt.



Die Fahrbahn war für die Dauer von ca. zwei Stunden für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt, entsprechende Umleitungsinformationen wurden gesteuert.

Vor Ort waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, Polizei und Straßenmeisterei im Einsatz.



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Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Hannebauer



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