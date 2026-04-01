Hachenburg
Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer in Hachenburg
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 01.04.2026 ereignete sich gegen 20:34 Uhr auf der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.


Hierbei beabsichtigte ein 44-jähriger Fahrer eines PKW von der Saynstraße auf die Graf-Heinrich-Straße einzubiegen. Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Graf-Heinrich-Straße von der Westrandumgehung kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich übersieht der PKW-Fahrer den bevorrechtigten Motorradfahrer und biegt ein. Es kommt zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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