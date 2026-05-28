Allendorf-Hahnstätten
Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrern - Erstmeldung
Symbolbild
dpa

Auf der B274, zwischen den Abfahrten Allendorf und Hahnstätten kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Motorräder.

Die Fahrbahn ist aktuell in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Rettungsarbeiten dauern an. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Zu Unfallursache und -hergang können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Von Nachfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
für die Polizeiinspektion Diez
M. Brandscheidt, PHK'in

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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