Schwerer Verkehrsunfall - PKW gegen Baum geprallt



Den Unfallermittlungen zufolge befuhr ein 23jähriger Fahrer mit seinem PKW die B 414 aus Richtung Bad Marienberg kommend in Richtung Hof. In Höhe der Ortslage Nisterau kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf eine rechtsseitig der B 414 angelegte Parkbucht. Nachfolgend stieß der PKW frontal gegen einen Straßenbaum.

Der 23jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber einer Siegener Klinik zugeführt. Am unfallbeteiligten PKW sowie Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.



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