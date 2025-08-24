Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Bundesstraße ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Hiesige Dienststelle wird unaufgefordert nachberichten.
Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer
