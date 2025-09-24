Schwerer Verkehrsunfall B 274 Nastätten-Holzhausen - Folgemeldung

Auf der Umgehungsstraße zwischen Nastätten und Holzhausen (B 274) kam es gegen 07:10 Uhr an der Einmündung der L 335 in Richtung Diethardt zu einem schwerem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der PKW an der Kreuzung nach links abbiegen, hierbei kam es zu einer Kollision mit dem kreuzenden Kraftrad. Der Motorradfahrer wurde nach Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion St. Goarshausen zu wenden.



Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 93270





