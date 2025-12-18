Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Zahlreiche Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz. Die B42 ist vollgesperrt. Wir bitten auf Nachfragen derzeit zu verzichten. Es wird zeitnah nachberichtet.
Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr - Presseerstmeldung -
