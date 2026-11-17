

Aufgrund unzureichender Wegrollsicherung setzte sich ein abgestellter Betonmischer plötzlich selbstständig in Bewegung und rollte über das Firmengelände. Dabei wurde ein 85-jähriger Mitarbeiter aus der VG Wirges von dem Fahrzeug erfasst und überrollt. Der Arbeiter erlitt schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.



Im weiteren Verlauf kollidierte der Betonmischer zudem mit einem geparkten Pkw und einem angrenzenden Firmengebäude.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.



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