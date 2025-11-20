Nach einem Vorfahrtsverstoß im Einmündungsbereich kollidierten zwei PKW in Höhe des dortigen Baumarkts. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Dame leicht verletzt und stand unter Schock. Sie wurde vom DRK vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der PKW der vorfahrtsberechtigten schwangeren Frau musste abgeschleppt werden.
Schwangere nach Verkehrsunfall leicht verletzt
