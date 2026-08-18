Dort geriet ein rückwärtig gelegener Schuppen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und beschädigte zwei nebenanstehende Häuser leicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer wurde durch die sehr schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr zeitnah gelöscht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Schuppenbrand im Wohngebiet von Selters
Dort geriet ein rückwärtig gelegener Schuppen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und beschädigte zwei nebenanstehende Häuser leicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer wurde durch die sehr schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr zeitnah gelöscht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.