Schülerpraktikum bei der Polizei - Nachwuchsarbeit zum Anfassen

Dieser Frage konnten Mitte März 14 Schülerinnen und Schüler aus Real-, Berufs- und Gymnasialschulen nachgehen. Im Rahmen eines Schülerpraktikums erhielten sie durch die Einstellungsberaterinnen Angela Eberth, Maren Zampino und Pauline Weiß einen praxisnahen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche der Polizei.

Zum Auftakt drehte sich alles um den Einstieg in den Polizeiberuf - vom Bewerbungsverfahren bis hin zum Studium. Im Anschluss folgten erste Eindrücke aus dem Dienstalltag, darunter Streifenwagen, Ausrüstung und eine Verkehrskontrolle.

Spätestens am polizeilichen Gewahrsam wurde klar: ein Platz hinter Gittern hat offenbar seinen Reiz - solange man ihn freiwillig wieder verlassen darf.

Ein weiteres Highlight war der Besuch der Bereitschaftspolizei, bei dem die Jugendlichen die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten kennenlernen konnten. Auch eine Kontrolle auf der Autobahn verdeutlichte die Bandbreite polizeilicher Arbeit.

Bei der Kriminalinspektion erhielten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die

Ermittlungsarbeit und Spurensicherung. Abgerundet wurde das Programm durch den Besuch einer Gerichtsverhandlung sowie praxisnahe Übungen, die den Berufsalltag anschaulich vermittelten.

Zum Abschluss konnten die Schülerinnen und Schüler in einer leicht reduzierten Version des schriftlichen sowie sportlichen Einstellungstests selbst erleben, welche Anforderungen im Auswahlverfahren gestellt werden.

Das Fazit fiel durchweg positiv aus: besonders die Praxisnähe, die Vielseitigkeit des Berufs sowie das Engagement der eingesetzten Kräfte wurden hervorgehoben.

Wer nun selbst Interesse am Polizeiberuf hat, bekommt schon bald die nächste Gelegenheit und ist herzlich eingeladen am 24. April 2026, um 14:30 Uhr bei der Veranstaltung "Fit like a Cop" mitzumachen.

Interessierte (ab 14 Jahren) haben hier die Möglichkeit, gemeinsam mit Polizeibeamtinnen und -beamten Sport zu treiben, ins Gespräch zu kommen und sich umfassend über den Polizeiberuf zu informieren.

Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter Angabe von Namen, Alter, Telefonnummer und Schulform per E-Mail erfolgen: PIMontabaur.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de.

Treffpunkt ist der Parkplatz am Mons-Tabor-Bad in Montabaur.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Sylvia Gerz, PHK'in



Telefon: 02602-9226-312





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