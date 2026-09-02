Diesbezüglich ergeht der Hinweis, dass die Polizei am Telefon in keinem Fall die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen fordert! Es wird daher darum gebeten, auf solche Forderungen nicht einzugehen und die Telefonat frühzeitig zu beenden.
Zeugen werden gebeten, sich bei gleich- oder ähnlich gelagerten Anrufen bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
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Schockanrufe - Falsche Polizeibeamte
Diesbezüglich ergeht der Hinweis, dass die Polizei am Telefon in keinem Fall die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen fordert! Es wird daher darum gebeten, auf solche Forderungen nicht einzugehen und die Telefonat frühzeitig zu beenden.