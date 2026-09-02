Schockanrufe - Falsche Polizeibeamte

Aktuell kommt es wieder zu einem erhöhten Aufkommen von betrügerischen Anrufen im Bereich der Verbandsgemeinde Diez mit der Legende der falschen Polizeibeamten bezüglich Einbrüchen in der Nachbarschaft.

Diesbezüglich ergeht der Hinweis, dass die Polizei am Telefon in keinem Fall die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen fordert! Es wird daher darum gebeten, auf solche Forderungen nicht einzugehen und die Telefonat frühzeitig zu beenden.



Zeugen werden gebeten, sich bei gleich- oder ähnlich gelagerten Anrufen bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010





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