Hierbei meldeten sich falsche Polizeibeamte bei den Geschädigten und schilderten, dass es zu vermeintlichen Einbrüchen in benachbarten Wohnanwesen gekommen sei.

Seitens der Polizeiinspektion Diez ergeht diesbezüglich der Hinweis, solche Telefonate frühzeitig zu beenden und nicht auf etwaige Geldforderungen oder ähnliches einzugehen.

Die Polizei fordert am Telefon in keinem Fall die Aushändigung von Geldbeträgen oder Wertsachen zum vermeintlichen Schutz von Bürgern ein. Sollten Sie von solchen Anrufen betroffen sein, werden Sie gebeten, sich mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder via Notruf (110) mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/6010





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