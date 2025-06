Schiesheim/Allendorf. Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern

In der Ortschaft Schiesheim beabsichtigte der Pkw-Fahrer, nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Der Motorradfahrer erkannte die Absicht des jungen Mannes nicht und setzte zum Überholvorgang an. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 72-Jährige von seinem Motorrad fiel. Dieses fuhr dann führerlos weiter und landete an der Hauswand des dortigen Rathauses.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen sowie an der Fassade des Rathauses entstand Sachschaden.



Am darauffolgenden Sonntag befuhr ein 17-Jähriger aus Mainz mit seinem Leichtkraftrad die Bundesstraße 274 von Katzenelnbogen in Richtung Hahnstätten und verlor, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Krad und kam zu Fall. Der junge Mann wurde durch den Sturz nicht unerheblich verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



