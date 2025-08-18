Sattelauflieger eines Sattelzuges abgerissen, Bundesstraße 274 stundenlang gesperrt.

Der alleinig unfallbeteiligte Sattelzug befuhr die B274 in Richtung Katzenelnbogen, als sich der Anhänger des Fahrzeuges in einem Steigungsstück plötzlich löste. Im weiteren Verlauf rollte der Anhänger gegen die sich am Fahrbahnrand befindlich Schutzplanke, durchbrach diese teilweise und kam in der dahinterliegenden Böschung zum Stehen. Aufgrund umfangreicher Bergungsmaßnahmen musste der Streckenabschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Wie sich der Sattelanhänger während der Fahrt vom Sattelschlepper lösen konnte ist Teil der weiteren Ermittlungen. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dürften noch bis ca. 00:30 Uhr andauern.



