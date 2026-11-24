Der oder die bisher unbekannten Täter malten hierbei u.a. Hakenkreuze mit bronzefarbener bzw. brauner Sprühfarbe auf.
Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662 9558-0
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Sachbeschädigungen in Form von Hakenkreuz-Farbschmierereien
Der oder die bisher unbekannten Täter malten hierbei u.a. Hakenkreuze mit bronzefarbener bzw. brauner Sprühfarbe auf.