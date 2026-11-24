Im Laufe der Nacht vom 23. auf den 24.11.2026 wurden in der Ortslage Nistertal mehrere Fahrzeuge, Gebäude und Schilder durch Farbschmierereien beschädigt.

Der oder die bisher unbekannten Täter malten hierbei u.a. Hakenkreuze mit bronzefarbener bzw. brauner Sprühfarbe auf.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 9558-0





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