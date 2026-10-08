Sachbeschädigungen auf dem Friedhof Nieder-/Oberbachheim und Becheln

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet. Auffällig ist, dass es in der gleichen Nacht auf dem Friedhof in Becheln ebenfalls zu Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen ist. Möglicherweise stehen die genannten Taten mit gleichgelagerten Vorfällen aus dem Westerwaldkreis aus den Sommermonaten in Verbindung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen (Tel.: 06771/9327-0) oder Bad Ems (Tel.: 02603/970-0) in Verbindung zu setzen.



In den vorgenannten Fällen werden Strafanzeigen, u.a. wegen Störung der Totenruhe gem. § 168 StGB eröffnet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

PHK A. Krämer

Tel.: 06771/9327-0



Polizeiinspektion Bad Ems

PHK C. Neuburger

Tel.: 02603/970-0





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