Nieder-/Oberbachheim
Sachbeschädigungen auf dem Friedhof Nieder-/Oberbachheim und Becheln
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

In der Nacht von Dienstag, dem 06.10.2026 auf Mittwoch, den 07.10.2026 wurden auf dem gemeinsamen Friedhof der Ortsgemeinden Nieder- und Oberbachheim zahlreiche Gräber beschädigt.

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Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände entwendet. Auffällig ist, dass es in der gleichen Nacht auf dem Friedhof in Becheln ebenfalls zu Sachbeschädigungen und Diebstählen gekommen ist. Möglicherweise stehen die genannten Taten mit gleichgelagerten Vorfällen aus dem Westerwaldkreis aus den Sommermonaten in Verbindung.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sankt Goarshausen (Tel.: 06771/9327-0) oder Bad Ems (Tel.: 02603/970-0) in Verbindung zu setzen.

In den vorgenannten Fällen werden Strafanzeigen, u.a. wegen Störung der Totenruhe gem. § 168 StGB eröffnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Sankt Goarshausen
PHK A. Krämer
Tel.: 06771/9327-0

Polizeiinspektion Bad Ems
PHK C. Neuburger
Tel.: 02603/970-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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