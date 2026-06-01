Meudt
Sachbeschädigungen an Bushaltestellen - Zeugen gesucht
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum von Sonntag, den 31.05.2026, gegen 22:00 Uhr, bis Montag, den 01.06.2026, 06:17 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an mehreren Bushaltestellen der Gemeinde Meudt.


Bislang unbekannte Täter zerstörten an insgesamt drei Bushaltestellen die vorhandenen Glaselemente. Die Taten ereigneten sich in der Westerwaldstraße (Ortsteil Dahlen), in der Kirchstraße, sowie in der Meisenstraße (Ortsteil Eisen).
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
PHK Roth

Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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