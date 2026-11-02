Auf einem Firmenparkplatz wurden zwischen 30-40 Fahrzeuge beschädigt und aus diesen der Kraftstoff entwendet.
Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663 98050
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Sachbeschädigung und Kraftstoffdiebstahl an PKW ***ZEUGEN GESUCHT***
Auf einem Firmenparkplatz wurden zwischen 30-40 Fahrzeuge beschädigt und aus diesen der Kraftstoff entwendet.