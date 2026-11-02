Sachbeschädigung und Kraftstoffdiebstahl an PKW ***ZEUGEN GESUCHT***

Im Zeitraum vom 25.10.2026 - 31.10.2026 kam es auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet "Wäller-Park" in Westerburg zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW.

Auf einem Firmenparkplatz wurden zwischen 30-40 Fahrzeuge beschädigt und aus diesen der Kraftstoff entwendet.



Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 98050





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