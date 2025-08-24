Hierbei wurde eine am Straßenrand befindliche Toilettenkabine durch zwei unbekannte Täter vermutlich mutwillig umgestoßen, sodass Fäkalien ausliefen und das PVC-Dach zu Schaden kam. Der Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580
Sachbeschädigung einer Toilettenkabine in Höchstenbach
