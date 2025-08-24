Sachbeschädigung einer Toilettenkabine in Höchstenbach

Am 22.08.2025 kam es gegen 23:45 Uhr in der Straße Auf der Höh in Höchstenbach zu einer Sachbeschädigung im Baustellenbereich.

Hierbei wurde eine am Straßenrand befindliche Toilettenkabine durch zwei unbekannte Täter vermutlich mutwillig umgestoßen, sodass Fäkalien ausliefen und das PVC-Dach zu Schaden kam. Der Schaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg

Tel.: 02662-95580





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell