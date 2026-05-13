Sachbeschädigung an Wäschereifahrzeugen

Hachenburg (ots) -



In der Nacht vom 12.-13.05.2026 kam es zur Sachbeschädigung von zwei Firmenfahrzeugen eines Wäschereibetriebes im Kleeberger Weg in Hachenburg.

Beide Fahrzeuge befanden sich im Außenbereich im Hofraum der Firma geparkt.

Durch unbekannte Täter wurde an einem LKW mittels hartem Gegenstand vorsätzlich auf die Windschutzscheibe eingewirkt, so dass diese sprunghaft beschädigt wurde.

Der zweite LKW, ebenfalls ein Fahrzeug mit Kastenaufbau, wurde mittels Auftragen von roter Sprühfarbe am Kastenaufbau beschädigt.

Dort wurde durch bislang unbekannte Täter ein Hakenkreuz großflächig markiert.

Weitere, im Hofraum geparkte Firmen-LKW wurden nicht angegangen.

Die Tat lässt auf puren Vandalismus schließen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im mittleren 5-stelligen Bereich.

Die Polizei in Hachenburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02662-95580.



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