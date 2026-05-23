Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat sich telefonisch unter 02662-95580 oder per Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
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Sachbeschädigung an Parkautomaten
Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat sich telefonisch unter 02662-95580 oder per Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.