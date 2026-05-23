Hachenburg
Sachbeschädigung an Parkautomaten

Symbolbild

dpa

Im Zeitraum von Freitag, den 22.05.2026, 11:45 Uhr bis Samstag, den 23.05.2026, 06:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Parkautomaten in der Bahnhofstraße in Hachenburg, in unmittelbarer Nähe zum Kino.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Tat sich telefonisch unter 02662-95580 oder per Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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