Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen, Reifen aufgeschlitzt

In der Nacht vom 23.06.2026 auf den 24.06.2026 kam es zwischen 01:00 Uhr und 06:30 Uhr in der Bleichstraße, Höhe Hausnummer 52, in Bad Ems zu einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen.

Ein unbekannter Täter beschädigte an 3 PKWs jeweils den hinteren rechten Reifen mittels eines spitzen Gegenstands. Es ist anzumerken, dass lediglich die Fahrzeuge im Bereich eines Halteverbots in dieser Straße beschädigt wurden. Aufgrund der Gesamtumstände kann angenommen werden, dass der Täter im näheren Umfeld der Tatörtlichkeit wohnhaft ist und die Fahrzeuge durch ihn als störend empfunden wurden.

Zeugen, insbesondere Anwohner der Bleichstraße und naher Umgebung, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems telefonisch unter 02603-9700 oder schriftlich unter pibadems@polizei.rlp.de zu melden.



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