Sachbeschädigung an einer Hausfassade

Hierbei wurden Plastikbeutel mit befüllten Farbinhalten gegen die Hausfassade geworfen. Die Wand und ein Verkehrszeichen wurden hierbei beschmiert. Es entstand ein teils nicht unerheblicher Sachschaden. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 18.12.2025, 23.30 h bis 19.12.2025, 13.45 h. Die Polizeiinspektion Bad Ems hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 02603-9700 bei der Polizeiinspektion in Bad Ems zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems

Viktoriaallee 21

56130 Bad Ems

Telefon: 02603-9700





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell