Nauort Sachbeschädigung am Gemeindehaus der Kirche St. Johannes der Täufer in Nauort - Polizei bittet um Hinweise 08.02.2026, 13:54 Uhr

Im Zeitraum von Freitag, 06.02.2026, bis Sonntag, 08.02.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien am Gemeindehaus der Kirche St. Johannes der Täufer in Nauort. Unbekannte Täter besprühten die Seitenwand des Gebäudes mit roter und grüner Farbe und hinterließen mehrere beleidigende Schriftzüge sowie Zahlen.





Konkrete Täterhinweise liegen derzeit jedoch nicht vor.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich des Gemeindehauses beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



