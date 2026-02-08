Nauort
Sachbeschädigung am Gemeindehaus der Kirche St. Johannes der Täufer in Nauort - Polizei bittet um Hinweise

Symbolbild

dpa

Im Zeitraum von Freitag, 06.02.2026, bis Sonntag, 08.02.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien am Gemeindehaus der Kirche St. Johannes der Täufer in Nauort. Unbekannte Täter besprühten die Seitenwand des Gebäudes mit roter und grüner Farbe und hinterließen mehrere beleidigende Schriftzüge sowie Zahlen.



Konkrete Täterhinweise liegen derzeit jedoch nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich des Gemeindehauses beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-94020


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren