Rückblick Sperrung "Schliem"

Die Polizei führte zur Durchsetzung der Sperrung umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Diese Kontrollen wurden von der überwiegenden Zahl der Kradfahrer positiv gesehen, wenn auch die normalen Tourenfahrer nicht unbedingt die direkte Zielgruppe der Maßnahme war. Die Strecke wurde mit entsprechender Beschilderung versehen und im weiteren Verlauf dann noch sogenannte Plantafeln aufgestellt, um so die Erkennbarkeit der Streckensperrung zu erhöhen. Mittlerweile ist die Sperrung seit dem 01.11.25 für die Winterzeit aufgehoben und die Beschilderung wurde eingeklappt. Für die Polizei waren die Kontrollen mit einem erhöhten Personal- und entsprechend zeitlichem Aufwand verbunden. Nach Abschluss der diesjährigen Saison ist aber festzustellen, dass die angedachten Ziele erreicht wurden. Seit der Sperrung für Motorräder hat es an Wochenenden und Feiertagen keinen Verkehrsunfall mehr mit Beteiligung von Motorädern gegeben. Dies war an den sechs Wochenenden vor der Sperrung anders, hier hatten wir immer Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorrädern, teilweise mit verletzten Personen, zu verzeichnen. Aus der Bevölkerung von Mudershausen sind ebenfalls positive Stimmen zu vernehmen. Demnach hat sich die Geräuschentwicklung deutlich verbessert. Es gib jedoch Hinweise, dass nunmehr sportliche Autofahrer die Schliem zu schätzen wissen. Auch das wird beobachtet werden.

Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz. Wenn zum 01. April 2026 die Sperrung wieder in Kraft tritt werden auch dann wieder Kontrollen stattfinden.



