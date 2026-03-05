Hierbei wurde die Hausfassade mit einer braunen Farbe beschmiert.
Zeugen hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663 - 98050) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-9805-0
Rothenbach - Sachbeschädigung am Sportlerheim durch Wandschmiererei - Zeugenaufruf
