Rothenbach - Sachbeschädigung am Sportlerheim durch Wandschmiererei - Zeugenaufruf

Zwischen dem 03.03.2026 und 04.03.2026 kam es zur einer Sachbeschädigung des Sportlerheim in Rothenbach.

Hierbei wurde die Hausfassade mit einer braunen Farbe beschmiert.

Zeugen hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663 - 98050) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0





