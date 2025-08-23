Bei Betätigung der polizeilichen Anhaltesignale versuchte sich der Rollerfahrer sodann der Verkehrskontrolle zu entziehen, verunfallte jedoch auf seiner Flucht. Der 18-jährige Fahrer, sowie sein Sozius blieben unverletzt.
Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Er räumte daraufhin den Konsum von Cannabis ein. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen.
Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.
Rollerfahrer entzieht sich der Verkehrskontrolle
