Rennerod - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hierbei wurde ein geparkter Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich möglicherweise um einen blauen Pkw gehandelt haben. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug.



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