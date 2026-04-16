Rennerod
Rennerod - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Mittwoch, 15.04.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz des Kinderspielplatzes bei der Westerwaldhalle ein Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein geparkter Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich möglicherweise um einen blauen Pkw gehandelt haben. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-9805-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren