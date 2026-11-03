Rennerod
Rennerod – Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahrzeugführer flüchtet vom Unfallort
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Montag, 02.11.2026, gegen 20 Uhr kam es in der Westernoher Straße in Rennerod zur einem Vorfahrtsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen.

Alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich unmittelbar nach medizinischer Erstversorgung fußläufig von der Unfallstelle. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0


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