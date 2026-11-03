Rennerod – Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahrzeugführer flüchtet vom Unfallort

Alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich unmittelbar nach medizinischer Erstversorgung fußläufig von der Unfallstelle. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



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