Altendiez
Raub auf Norma Filiale
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Samstag, dem 14.11.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt zum Nachteil des Norma Marktes in Altendiez.

Lesezeit 1 Minute

Durch zwei bislang unbekannte Täter wurde der Kasseninhalt entleert und ein Mitarbeiter mit Pfefferspray besprüht. Die Täter flüchteten anschließend auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in unbekannte Richtung. In die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Es wurde ein vierstelliger Geldbetrag erbeutet.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 175 - 180 cm, normale Statur, schwarzer Kapuzenpullover,
schwarze Hosen und Schuhe, Gesichter mit Sturmhaube verdeckt, lediglich Augen erkennbar, akzentfreie deutsche Sprache.

Etwaige Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter den u.g. Kontaktdaten mit der PI Diez in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez
PHK´in Hannappel

Telefon: 06432 6010
E-Mail: pidiezwache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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