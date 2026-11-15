Raub auf Norma Filiale

Durch zwei bislang unbekannte Täter wurde der Kasseninhalt entleert und ein Mitarbeiter mit Pfefferspray besprüht. Die Täter flüchteten anschließend auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen in unbekannte Richtung. In die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Es wurde ein vierstelliger Geldbetrag erbeutet.



Die Täter wurden wie folgt beschrieben:



männlich, ca. 175 - 180 cm, normale Statur, schwarzer Kapuzenpullover,

schwarze Hosen und Schuhe, Gesichter mit Sturmhaube verdeckt, lediglich Augen erkennbar, akzentfreie deutsche Sprache.



Etwaige Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter den u.g. Kontaktdaten mit der PI Diez in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

PHK´in Hannappel



Telefon: 06432 6010

E-Mail: pidiezwache@polizei.rlp.de





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