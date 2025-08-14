Ransbach-Baumbach - Versuchter Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Jetzt müsse man die Kontodaten abgleichen. Die Geschädigte sollte ihre IBAN nennen, was sie auch tat, ebenso die Geheimnummer. Die Anruferin erklärte der Geschädigten dann, dass jetzt ein weiterer Mitarbeiter komme und ihr eine neue Bankkarte geben und die alte Karte mitnehmen würde. Als die Geschädigte dies verweigerte, gab die Anruferin an, dass sich der Bankmitarbeiter die Bankkarte angucken und diese überprüfen müsse. Da klingelte es schon bei der Geschädigten und ein Mann stand vor der Tür, welcher ein Handy in der Hand hielt. Die Geschädigte wurde misstrauisch und schlug die Haustür wieder zu. Die vermeintliche Bankmitarbeiterin war immer noch am Telefon und zog das Gespräch mit Fragen nach Kontoauszügen in die Länge. Der Mann war wahrscheinlich mit einem Motorroller gekommen, welchen er am Straßenrand geparkt hatte. Angaben zu dem Roller konnten keine gemacht werden. Beschreibung: ca. 40 Jahre, deutscher Phänotyp, gutes Deutsch, ca, 1,70m, buntes Sommerhemd, lange Hose, grauer Helm unter dem Arm. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang wird nochmal darauf hingewiesen, dass sie keine Daten am Telefon herausgeben sollen. Die Bank wird sie auch niemals nach ihrer Geheimzahl fragen. Im Zweifelsfalle beenden sie das Gespräch und rufen bei der Polizei oder bei ihrer Bank an.



